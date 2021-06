Las 10 canciones que no pararemos de escuchar este verano

Y, según Spotify, el verano de 2021 tendrá un sonido muy urbano. La plataforma de música en streaming ha presentado este miércoles su lista de éxitos que no paran de sonar, liderada por Todo de ti, de Rauw Alejandro .

Entre los temas de artistas locales que más éxito están teniendo, Spotify destaca Flamenco y Bachata, de Daviles de Novelda; No Quiero Amor, de Rvfv con Omar Montes y Un beso de improviso, de Ana Mena y Rocco Hunt.

Qué sonará en el resto del mundo

Fuera de España mucho se escuchará good 4 u, de Olivia Rodrigo, una de las canciones más escuchadas en Spotify, con más de ocho millones de escuchas cada día. También Bad Habits, el nuevo tema de Ed Sheeran y WUSYANAME, de Tyler, The Creator con YoungBoy Never Broke Again y Ty Dolla $ign.