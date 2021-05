La actriz Candela Peña ha sufrido un duro golpe en redes sociales. La actriz de Hierro (Movistar +) ha denunciado públicamente las amenazas de muerte que recibe hacia su hijo a través de Instagram.

“Qué pasa con tu hijo, le voy a matar”, “me cago en tu puto hijo”, “mierda de persona como tu mierda de hijo que se va a morir mañana, yo lo sé” o “va a morir pronto tu hijo” son algunos de los mensajes ha recibido por parte de un usuario y que la intérprete ha compartido a través de sus stories en la red social.

“Esta mierda de ser humano me tiene trinchada”, ha escrito en otro de ellos tras mostrar que le bloqueaba en Instagram. “Todos del mismo ser deplorable”, ha escrito junto a otros comentarios recibidos en publicaciones de la actriz.

La actriz ha concluido con un story de reflexión para denunciar estas situaciones de acoso y maltrato. “Os deseo a todos una feliz noche, esto lamentablemente es un ejemplo para demostrar que no ha nacido quien apague nuestro camino porque la luz va en cada uno de nosotros... Quien no tenga que se apague solo... No más MALTRATO, VIOLENCIA, AGRESIÓN, AMENAZAS. Gracias y fin al espacio a la basura”, ha dicho en su última historia.

Estos mensajes llegan una semana después de que la actriz sufriese un ataque de ansiedad cuando iba a colaborar en La Resistencia (Movistar +). “Me ha dado un ataque de ansiedad, yo estaba hoy para estar en la cama y he venido, pero le he dicho a mi madre ’tengo que ir”, señaló después de que el David Broncano la viese visiblemente alterada.

“Me ha dado en la A-5… ha habido un momento que a la altura de los cuarteles me he tenido que parar en los arcenes porque pensaba que me iba a morir, no me había pasado en la vida. Y me he metido en los callejones estos donde va la gente a pinchar en los coches, bueno, me han dicho que se hace eso porque no lo sabía, yo en Madrid siempre he tenido casa, gracias a Dios”, explicó sobre su incidente.

La actriz relató entonces que pensaba que la presión en el pecho se debía a su ropa. “El caso es que pensaba que el body que llevaba me estaba apretando. Me he bajado del coche, me he quitado el body, tetas al aire, los coches pasando y yo muriéndome… ha sido una escena muy bonita de comedia. Estaba a teta viva pensando que era la ropa, pero no, la presión no era del body”, explicó.