Candela Peña, "aterrada" por las amenazas de muerte que sigue recibiendo en redes sociales

Europa Press News via Getty Images Candela Peña en la presentación de la película 'La boda de Rosa' el 18 de agosto de 2020.

La actriz Candela Peña sigue recibiendo amenazas de muerte hacia su hijo. La intérprete de Hierro (Movistar +) ya lo denunció públicamente el pasado 19 de mayo, cuando compartió algunos de los mensajes que había recibido en su cuenta de Instagram.

Una semana después, Peña sigue recibiendo este tipo de amenazas de muerte hacia su hijo. De hecho, la actriz ha compartido en sus stories una imagen de ella y el niño caminando por la calle que le ha hecho llegar el propio acosador junto a sus amenazas.

“Socorro. No sé de dónde sacó esta foto, estoy aterrada. Policía Nacional, ya denuncié y sigue. Socorro”, ha escrito sobre la imagen en la que el acosador escribe que va a matar a su hijo. “A mí me da igual, me estás haciendo daño”, se puede leer en la historia.

En otras publicaciones, Peña comparte los múltiples usuarios y perfiles falsos de Instagram mediante los cuales la están acosando y recalca que ya ha emprendido acciones legales. “Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma”, se puede leer en otra amenaza en sus stories.

La actriz ha pedido que se acabe con el “anonimato de los maltratadores” y que se haga un “listado público de acosadores”.

Peña ha recibido el apoyo de numerosos rostros conocidos, entre ellos Paula Echevarría, quien pidió el fin del anonimato en redes sociales o la fotógrafa Sera Zelva, quien ha compartido un potente mensaje en sus historias de Instagram.

“Toda cuenta de Instagram se crea con un número de teléfono y esta plataforma debe dar toda la información de los perfiles que la hostigan y amenazan a la Policía Nacional. Han de acabar con la impunidad y la libertad que dan los medios digitales a la hora de crear perfiles falsos”, ha señalado.

También han querido mandarle su cariño desde La Resistencia (Movistar +), donde Peña colabora habitualmente. En el perfil del programa de Broncano han compartido una instantánea de una de las últimas visitas de Peña junto al mensaje “siempre contigo”.