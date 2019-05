Entrevista al candidato a alcalde más joven de España: "Me presento para ayudar, no para trepar"

No tengo ni idea, ni de qué hacer ni de qué no hacer. Estoy desorientado del todo. Hice 4º de ESO de Letras y ahora Bachillerato de Ciencias.

¡Qué va! Nosotros no tenemos actos. Nos juntamos dos o tres y empezamos con ideas que se nos puedan ocurrir. Otro día nos juntamos y hacemos un poco de ‘texto’. En el día a día, cuando vas de un lado para otro en el pueblo, te encuentras con un vecino y te paras a hablar con él, a ver qué piensa, a ver por dónde respira. No tenemos actos como tal, no nos ocupa tanto tiempo la agenda.

¿Qué te dicen los vecinos cuando un chaval tan joven dice que se presenta a alcalde?

Pues muchos vecinos, por no decir la mayoría, se lo esperaban. Porque en las anteriores elecciones se presentó mi hermano, que perdimos por 12 votos. Y ya oía muchos comentarios de que a la siguiente iba yo.

¿Y tus padres?

Al principio me decían que no me metiera en líos ni en barullos, que nos daba igual, que nosotros no vivimos de la política ni de nada parecido. En un pueblo pequeño de la política no vas a sacar nada. Porque ya he leído en los medios que alguno ha puesto “ha aprendido bien que se puede triunfar sin tener preparación y dentro de poco estará poniendo el cazo”. Lo que no saben es que en los pueblos no se cobra sueldo, lo que se cobra es una miseria, y vas a perder siempre dinero.

Porque lo que no es en gasoil, es en tu tiempo. También es emocional, porque tienes un montón de problemas con gente que conoces de toda la vida. No es como en una capital. Aquí se te estropea el agua y el que se va a levantar a las 4 de la mañana eres tú. No lo va a arreglar ningún fontanero ni va a venir ningún seguro de no sé dónde.

¿Tu hermano también se presentó por el PP?

Sí, nosotros siempre hemos ido con el PP. En Villalazán se han portado siempre bien, siempre se han acordado de nosotros. Yo los he tenido siempre muy cercanos. Me los imaginaba de otra manera, que no deja de ser el PP, que no es un partido pequeño. Y me han ayudado como si fuera el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, para hacer cosas del programa iba allí a la sede de Zamora, preguntaba, y siempre había tiempo, una mano echada. Son gente muy cercana y muy agradable.