Si has leído que el cannabis previene el coronavirus, no lo celebres todavía

Sin embargo, los científicos que investigan las formas en que el cannabis interactúa con los patógenos, las células y el sistema inmune dicen que no es tan sencillo comprender la influencia del cannabis sobre el coronavirus.

La covid-19 es una enfermedad compleja, y el cannabis es una planta compleja. Los distintos compuestos de la planta (como el THC y el CBD) tienen efectos muy diferentes que, en su mayor parte, aún no se conocen bien. Y aunque ciertos compuestos derivados del cannabis han demostrado su eficacia contra el SARS-CoV-2 en experimentos de laboratorio, esos resultados no se trasladan necesariamente al mundo real. Todavía no se han realizado ensayos clínicos suficientes para entender claramente la dosis y los mecanismos de actuación en el cuerpo humano.

Es una teoría prometedora, y el creciente cuerpo de investigaciones sugiere que ciertos compuestos del cannabis tienen efectos antivirales, antibacterianos y antiinflamatorios que podrían ser herramientas útiles contra el coronavirus, según Susan Trapp, investigadora del Southwest College of Naturopathic Medicine de Arizona.

“Pero esto no quiere decir en absoluto que sea un método de prevención en estos momentos”, advierte Trapp.