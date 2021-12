'¡Canta! 2', mucha música y emoción de la mano de Luis Tosar, Ana Milán y Rigoberta Bandini

Para lograrlo, seguirá contando con la ayuda de la agobiada madre cerdita Rosita, la puercoespín roquera Ash, el honrado gorila Johnny, la tímida elefanta Meena y, como no, el inefable provocador porcino Gunter. Su misión: colarse en los despachos de la mundialmente famosa empresa Crystal Entertainment, dirigida por un implacable magnate, el lobo Jimmy Crystal.

Las aventuras y desventuras de estos personajes darán paso a geniales versiones de canciones conocidas y reconocidas por casi todo el mundo: Don’t Speak, de No Doubt; Party in USA, de Milley Cyrus; I’ll Stand By You, de The Pretenders; Somethin’ Stupid, de Robbie Willians y Nicole Kidman; Let’s Go Crazy, de Prince; Can’t Feel My Face, de The Weeknd; y I Still Haven’t Found What I’m Looking For, de U2.