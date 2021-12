Cantó llama cobarde a Gabilondo y en Twitter le recuerdan este pequeño detalle

Toni Cantó ha vuelto a cargar con dureza desde su cuenta personal de Twitter, esta vez contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El político del Partido Popular ha tachado al socialista de “cobarde”, a raíz de sus declaraciones en el caso del presunto acoso al que se estaría sometiendo al menor de Canet de Mar, cuya familia reclamó que se impartiese un mínimo de clase en lengua castellana.

Este mismo viernes, el Superior catalán ha ordenado a la Generalitat y a la dirección del centro proteger al pequeño y a su entorno familiar, mientras que el jueves era el Gobierno el que anunciaba que investigaría las presuntas muestras de acoso en un grupo de WhatsApp.

No obstante, lo que no ha añadido Toni Cantó en su publicación es que el exministro de Educación también ha recordado al Gobierno de Cataluña que tiene que garantizar que se cumpla la ley y ha subrayado que un niño no puede ser intimidado bajo ningún concepto. En la misma entrevista en TVE a la que alude el director de la Oficina del Español de Madrid, Gabilondo ha comentado que si alguien siente que sus derechos son vulnerados, “encontrará respuesta” en el Defensor del Pueblo.