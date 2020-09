Terremoto en la oposición venezolana: Capriles rompe con Guaidó y llama a participar en las elecciones parlamentarias

“Todo lo hacen porque no es un régimen democrático (...) pero, si deja una rendijita, tenemos que meter la mano en esa rendijita y después meter el pie, para que no se cierre la puerta. Nadie hubiese imaginado que fueran a salir presos, quizás hay una rendijita”, dijo Capriles.

Este diálogo, que al parecer tuvo como fruto distintas medidas de gracia a 110 personas, lo mantuvo porque “en este momento, a la mayoría de los venezolanos no le interesa los problemas de la oposición” o peleas entre líderes, sino tener un país con menos crisis.

“Aquí el dilema es luchar o no luchar y he decidido luchar, no me voy a quedar de brazos cruzados”, añadió antes de recordar que ni siquiera es candidato a las elecciones porque tiene una inhabilitación.