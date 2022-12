Carbonell, entre las 100 mujeres del año de la BBC por normalizar la maternidad en el deporte

En una reciente entrevista con El HuffPost, explicaba: “Yo hice un vídeo casero que me grabó mi madre porque todo el mundo me preguntaba si iría con mi hijo, pero jamás pensé que llegara a The Washington Post o The New York Times, a un nivel de relevancia tan grande mundial. Debemos decir que el deporte ha evolucionado mucho en todos los aspectos pero muy poco o nada en la maternidad, la conciliación o la lactancia”. “Desde ahí sentí que tenía ese altavoz y este documental es un reto deportivo, humano y social, de allanar el camino a las compañeras que quieran ser madres. Yo misma hubiera querido ser madre antes si no hubiera tenido esos miedos a renunciar a toda mi vida, mi carrera, las medallas... Pero esto no es así, se trata de explicar que no hay que renunciar a nada, se puede conciliar aunque hoy es muy difícil”, concluye.