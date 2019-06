"Cariño...": el 'hachazo' de Dani Mateo a la pareja de este alto cargo andaluz por lo que hizo en su despacho

El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha soltado un demoledor ‘zasca’ contra las influencer —en general— y contra la pareja de un alto cargo de la Junta de Andalucía —en particular— después de que la mujer grabara un vídeo —a través de su su cuenta de Instagram— en su despacho oficial: “A muchos les ha parecido que frivolizaba en un espacio público”, ha explicado Mateo.

“En materia de educación hay alguien que tiene un problema muy gordo, y no me refiero a los estudiantes valencianos. Me refiero a este señor, Manuel Cortés Romero, político de Ciudadanos y Director General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de la Junta de Andalucía”, ha resaltado el colaborador de El Intermedio.