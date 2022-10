Carla Antonelli escucha hablar a Margallo sobre la Ley Trans y tiene que pedir "tiempo muerto"

“Las razones de estas declaraciones no son sino la cuestión de que estamos en otro Gobierno que se produjo después de diciembre del 2019. No hay ninguna más, porque esas mismas declaraciones las tenía que haber hecho cuando ella era ministra de Presidencia y de Igualdad”, ha apuntado entonces.

Después de estas palabras la exdiputada del PSOE ha procedido a refutar las palabras de Margalllo. “Usted sabe perfectamente que esos informes son preceptivos pero no son de obligado cumplimiento. Y me parece que no hace falta recordarle, que durante el Gobierno del PP el matrimonio igualitario también hubo un informe del CGPJ, donde comparaba el matrimonio de las personas homosexuales como la unión entre un animal y un hombre. Por lo tanto no son de obligado cumplimiento”, ha asegurado Antonelli.