Carla Antonelli no se calla y responde a las últimas palabras de Carmen Calvo

Carla Antonelli tomó hace unas semanas una de las decisiones más difíciles de su vida. La histórica activista trans y militante del PSOE durante muchos años anunció que se daba de baja del partido por los obstáculos que Sánchez estaba poniendo a la conocida como “ley trans”.

“Ante la nueva maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la Ley, lo que la lleva al próximo año inmersos en las elecciones autonómicas y municipales, que será otra de las posibles argumentaciones para nuevos retrasos y en un suspiro hacia el fin de la legislatura”, relataba en Twitter explicando sus razones para darse de baja.

Ese mismo día, en una entrevista a El HuffPost, aseguraba que hasta ese momento había aguantado “insultos” e “improperios”, hasta que dijo basta. “Aguanté por un interés superior, tragándome mi orgullo y mi dignidad personal. Pero mi interés superior ha sido los derechos de las personas trans y acompañar hasta el final para que la ley trans fuera ley”, dijo.

Es de sobras conocido que hay una facción feminista del PSOE que no está de acuerdo con la ley trans, especialmente en lo que tiene que ver con la identidad de género. Según ellas, una mujer es mujer por una cuestión biológica y una mujer trans no puede considerarse como tal porque nació como hombre.

Carmen Calvo es una de las personalidades del PSOE que más claro ha dejado su postura en contra de la ley trans. En el espacio de “Hora 25” de la Cadena SER que comparte con Pablo Iglesias y García Margallo no se atrevió a responder algunas semanas a si una mujer trans era una mujer. Este lunes, con el debate de nuevo sobre esta ley, Pablo Iglesias ha insistido en que Carmen Calvo reconociera si Carla Antonelli era o no era una mujer, a lo que la socialista no ha dudado en decir: “Yo las circunstancias internas de Carla Antonelli las desconozco”.

Carmen Calvo: "El derecho a la autodeterminación, sin más, sin ningún tipo de requisito, no puede ser aceptado en el estado de derecho de nuestro país" pic.twitter.com/5KMWdqpYfw — Hora 25 (@hora25) November 28, 2022

Además, ha dejado claro que no considera a las mujeres trans como mujeres puesto que, para ella, “las personas trans no son hombres ni mujeres, son personas trans”. También dijo que hay que regular bien la ley trans porque si no “este año eres de un sexo, al año que viene del otro y al siguiente del otro”.

Carla Antonelli, muy dolida, no ha dudado en responder a Carmen Calvo a través de las redes sociales. Con un tuit muy directo, la histórica figura de la esfera LGTBIQ+ ha dicho: “No, Carmen. Soy una mujer a todos efectos y así lo dice la Ley 3/2007, y aunque no lo dijera lo sería igual. Lo que sí ha quedado claro es que ser una mujer no va aparejado forzosamente con ser una señora”.