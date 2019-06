Carla Barber niega haber traicionado a Pilar Rubio y Sergio Ramos, como afirmó 'Sábado Deluxe'

Pilar Rubio y Sergio Ramos fueron muy claros en sus instrucciones: nada de móviles ni cámaras de fotos en su boda. Y no por querer proteger ninguna exclusiva ni nada parecido —ambos posaron y atendieron a los medios en todo momento— sino por proteger a sus invitados de miradas indiscretas y que todos pudiesen relajarse y disfrutar de un gran día de celebración.

Teniendo esto en cuenta, hubo una invitada que protagonizó un titular de Sábado Deluxe (Telecinco) por compartir un vídeo del evento: Carla Barber, médico de cirugía estética, miss España 2015 y asistente a la boda del año.

“Hay invitados que han querido colaborar con las redes sociales y, ¿qué hemos hecho nosotros? Atraparlo”, anunció María Patiño, presentadora suplente de Jorge Javier Vázquez, como si de una gran exclusiva se tratase.

El programa emitió el vídeo que la médico compartió en los stories de su cuenta de Instagram y que había grabado en los boxes del evento —el espacio que el matrimonio reservó para que los invitados dejasen el teléfono y donde podrían acudir en cualquier momento en caso de necesitar ponerse en contacto con alguien—.

Las imágenes, en realidad, no mostraban absolutamente nada de la celebración, tan solo un primer plano de la ex Miss en las que recordaba a otro invitado que no se podía usar el móvil.