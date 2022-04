Carla Simón: "Para mí es natural rodar en catalán. Cuando hablas de tu cultura hay que respetar el idioma"

No cree que se haya roto aún el techo de cristal, aunque “es verdad que ha habido un reconocimiento muy grande últimamente en los festivales muy importante, porque significa que hemos venido para quedarnos, que no era una moda pasajera del #MeToo”, pero sigue sin haber paridad.

Porque mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs, es un tema que me toca de cerca y tenía ganas de explorar su mundo y conocerlo un poco más. Yo no crecí ahí, pero he ido de vacaciones. Mis tíos siguen cultivando, pero cuando murió mi abuelo, cuando estaba escribiendo Verano 1993, llegó el momento de plantearme qué pasa si algún día desaparece esto. De ahí surge la idea de un mundo que se acaba y de una gente que tiene que dejar la tierra que de alguna forma es algo que le pasó a mucha gente, incluso ahora mismo, esta manera de hacer agricultura en familia ya no es sostenible, aunque se hace desde hace mucho. Necesitamos esa conciencia ecológica y me parece muy fuerte que estemos dejando de pensar en eso.

Creo que todavía no. Es verdad que ha habido un reconocimiento muy grande últimamente en los festivales muy importante, porque significa que hemos venido para quedarnos, que no era una moda pasajera del #MeToo, pero cuando ves las cifras de cuántas mujeres y hombres dirigen cine sigue siendo mucho más alta la de los hombres, no estamos en la paridad. Es donde tenemos que apuntar, porque si somos la mitad del mundo deberíamos ser la mitad en contar historias y es a donde debemos apuntar, y ahí no estamos. Debemos impulsar esa reparación histórica y eso cuesta un tiempo. Espero que nuestras alumnas ya no se planteen si pueden o no hacer cine.