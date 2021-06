Carla Suárez vuelve a jugar tras superar al cáncer y conmueve a todos en Roland Garros

Christophe Ena via AP

Christophe Ena via AP Carla Suárez, durante su partido de ayer en París.

Un linfoma de Hodgkin, siete meses de tratamiento, un cáncer vencido. Así ha llegado a Roland Garros la tenista española Carla Suárez. Volver a jugar en lo más alto ha sido la mejor de las noticias. Que ha rozado la victoria, pero no la ha logrado, es lo de menos. Su retorno ha emocionado a todos los presentes en París y a los que pudieron verla desde todos los rincones del mundo. La victoria de la ciencia.

Las lágrimas que cayeron de sus ojos nada más acabar su partido de primera ronda de Roland Garros eran “de cansancio”, aseguró la jugadora, que confesó sentir “rabia” por lo cerca que tuvo la victoria y “tristeza”, porque vivía su último partido en su torneo favorito. La canaria regresó a los torneos tras 15 meses de parón por culpa del cáncer y, lejos de querer despedirse de las pistas desde la cama, decidió hacerlo desde las pistas.

Por eso retrasó un año su proyecto de despedida previsto para 2020, frustrado por la pandemia y por el cáncer y se lanzó de nuevo a competir, lo que siempre ha hecho con garra y talento.

De París se despidió en primera ronda frente a la estadounidense Sloane Stephens, 3-6, 7-6(4) y 6-4. Suárez, de 32 años, rozó la victoria en la segunda manga, cuando iba 5-4 arriba y también en el tie break, pero acabó por ceder ante la ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2017 y finalista del Roland Garros en 2018.

La tenista mostró un gran nivel técnico, con su característico revés a una mano, y físico hasta el tercer set. El encuentro se alargó hasta las dos horas y 24 minutos. Suárez no jugaba un partido desde el 25 de febrero de 2020, una derrota en Catar ante la checa Petra Kvitova. Superó un linfoma de Hodgkin detectado el pasado verano al término de siete meses tratamiento que incluyeron ocho sesiones de quimioterapia y 15 de radioterapia.

“Sabía que físicamente no estaba mal, pero tres sets eran muchísimo para lo que yo venía. Siento un poco de rabia porque lo he tenido muy cerquita y no deja de ser un partido perdido, supongo que con el tiempo lo valoraré muchísimo más. Tenía muchas ganas de estar en Roland Garros por última vez”, aseguró.

La canaria reconoció que le frustró un poco que su adiós, en la flamante pista Simone Mathieu, no tuviera público, a causa del toque de queda. “No es el partido que había soñado, espero que la gente lo haya disfrutado por la tele”, señaló.