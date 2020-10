Carla Vigo, sobrina de Letizia, estalla ante las críticas: "No sabéis el daño que podéis hacer"

En mitad de una crisis de la monarquía en toda regla, la sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo Ortiz, también ha recibido numerosas críticas por su marcha a Alemania, donde reside desde principios de septiembre y trabaja como au pair.

La joven, de 20 años, se marchó al país germano con el fin de estudiar el idioma y conseguir su sueño: labrarse un futuro como actriz. Pero esta decisión ha hecho que reciba numerosas críticas por parte de los haters en redes sociales.

Algunos han señalado que ha podido marcharse al extranjero por ser “rica” o que ha tenido que irse por ser demasiado “fea”. Estos comentarios han hecho que Vigo explote y lance un mensaje a sus seguidores en redes sociales.

“No suelo hacer este tipo de cosas, pero lo veo necesario. Desde que estoy fuera de España he recibido muchos comentarios tipo ‘claro, está fuera porque es rica’, ‘¿quién pagará sus gastos ahí?’ o ‘estás fuera porque has visto que como actriz no vas a llegar a nada porque eres fea o ’seguro que estás estudiando en un sitio muy caro’, etc. Al principio no hacía ni caso porque no suelo darle importancia a cosas de este tipo pero ya es demasiado”, ha empezado diciendo.

“De verdad, no sabéis el daño que podéis hacer con comentarios así. Vivid y dejar vivir que seréis mucho más felices y tened un poco más de humanidad que seguro que a vosotros no os gustaría ni que se metiesen con vuestro físico o con lo que hacéis con vuestra vida. Nunca sabéis lo que ha podido pasar una persona y cómo se va a tomar los comentarios que hacéis”, ha enfatizado.