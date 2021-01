Un enorme tatuaje y otras salidas del tiesto de Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia

View this post on Instagram

Sin pelos en la lengua

“De verdad, no sabéis el daño que podéis hacer con comentarios así. Vivid y dejar vivir que seréis mucho más felices y tened un poco más de humanidad que seguro que a vosotros no os gustaría ni que se metiesen con vuestro físico o con lo que hacéis con vuestra vida”, dijo entonces.

“No pensaba subir esto, pero creo que mi respuesta es obvia: paso palabra. Además, por favor, no me preguntéis cosas así porque me ponéis entre la espada y la pared, y no es cómodo”, señaló entonces.