Carles Francino, directo al 'trending topic' con su discurso sobre Garzón y las macrogranjas

El periodista Carles Francino, presentador del programa La Ventana de la Cadena SER, no pudo evitar dedicar dos minutos al inicio de su programa para referirse a la polémica por las declaraciones en The Guardian de Alberto Garzón, ministro de Consumo, sobre las macrogranjas.

“Abro esta Ventana consciente de que voy a meterme en un jardín”, advirtió al inicio de su alocución, asegurando que cuando ve “cosas que no, me sale decir que no”. “Es mi opinión, no pretendo convencer a nadie”, agregó.

“Me parece una absoluta locura... bueno, locura no, porque tiene una finalidad muy clara. Me parece una cosa absolutamente desproporcionada la cacería que se ha desatado contra el ministro de Consumo, contra Alberto Garzón”, prosiguió Francino.

El periodista considera que “todo el incendio que se ha provocado, que es un incendio provocado, arranca de una mentira, de una falsedad, de una manipulación, una vez más”.

“Este señor jamás ha atacado al sector ganadero, al sector cárnico o al campo en general. No es el enemigo número uno de agricultores y ganaderos como nos quieren vender”, continuó Francino.

El presentador explicó que Garzón “planteó algo tan concreto como que las macrogranjas son dañinas para el medio ambiente y que lo que sale de ahí es de peor calidad que lo que produce otro tipo de explotación, la ganadería extensiva”.

“Eso es lo que dijo, se puede estar o no de acuerdo, pero dijo eso. Esa es su reflexión que, por cierto, comparten no pocos ganaderos y agricultores, aunque su voz esté ahora mismo sepultada por la catarata de improperios que desde la derecha y la ultraderecha le están lanzando”, continuó.

“Los mismos, por cierto, que cuando presentó una campaña para limitar el consumo de azúcar, colgaron tuits con fotos comiéndose dulces y chuches. Que tengamos un problema muy serio en España de obesidad infantil, eso importa un carajo, lo importante es la libertad. Por cierto, por esa misma libertad, la Comunidad de Madrid, con un 44% encabeza el ránking europeo de incremento de la mortalidad en 2020. Esos son datos, ¿eh? Es el Informe Anual del Comité Europeo de las Regiones. No es ninguna opinión. En España las muertes subieron un 18% de media y en Madrid un 44%”, afirmó.

Para Francino, una de las cosas que más le “chirría” es “la cantidad de dirigentes socialistas que se han sumado a la campaña contra Garzón”. “Incluso en comunidades como en Castilla-La Mancha donde se aplica desde hace tiempo una moratoria contra la instalación de macrogranjas”.

“Yo, sinceramente, no puedo entenderlo si no es por el miedo al coste electoral que sus palabras puedan suponer y que posiblemente supongan, no lo niego. Pero claro, si siempre vamos a rebufo de eso, pues ya me contaréis”, concluyó.