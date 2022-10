Francino vaticina lo que pasará "por pura lógica" con los alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja

Este momento ha provocado una oleada de indignación en la sociedad española y en buena parte de la clase política: desde Pedro Sánchez a Alberti Núñez Feijóo pasando hasta por Javier Ortega-Smith, de Vox, han criticado lo ocurrido. Ha sido Ayuso la única que no ha condenado este comportamiento por parte de los alumnos y ha señalado que “tendríamos que estar a cosas que suceden en la Universidad y nunca parece que importan” .

“No es por hacer un retrato clasista pero estos chavales que estaban asomados a la ventana diciendo ‘putas’ y tal. Estos chavales, por pura lógica, bastantes o muchos de ellos, dentro de unos años ocuparán puestos de responsabilidad social porque son gente que tienen unos padres que les pueden pagar un colegio mayor, olé tus narices, muy bien, que han tenido una educación, que hablan idiomas y los veremos dentro de siete, ocho o diez años como abogados del Estado, como responsables de no sé qué, directores de empresa. Estarán en los puestos clave de tejido social y ya está, no digo nada más. A mí esto en conjunto me inquieta”, ha comentado Francino desde Alicante.