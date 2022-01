Carolina Bescansa le dice las cosas MUY claras y directas a Celia Villalobos y ella se indigna

La exdirigente de Podemos Carolina Bescansa ha criticado a la exministra Celia Villalobos por las palabras que dedicó a Pablo Iglesias en el programa Todo es Mentira, de Cuatro.

En un momento de ese espacio en el que ambas han coincidido, Villalobos ha evitado pedir disculpas al exlíder de Podemos y ha afirmado: “Se me había olvidado que con Pablo Iglesias no se puede bromear”.

Todo ello tras el revuelo que han provocado unas declaraciones en las que, dirigiéndose al propio Iglesias, dijo: “Pablo, mírame de frente, Pablo. Estás mucho más guapo hijo. Estás mucho más guapo desde que estás en tu casita. ¿Y los niños? ¿Cómo están los niños hijo? ¿Están bien los niños? Oye que si hace falta te echo una mano para cuidártelos porque tu mujer te hace muy poquito caso”.

“Te quiero. Ay dios mío. Oye, por cierto, ¿los dientes te los has arreglado no? Porque estás guapísimo”, remató.

Al ver que Villalobos no pedía perdón, Bescansa ha sido muy dura con ella: “Creo que has pedido una oportunidad de oro de disculparte porque lo que hiciste ayer fue impresentable e indefendible”.

“Los humoristas son los que se sientan en la mesa, nosotros estamos de analistas. Tú has tenido enormes responsabilidades y por respeto a ti misma, creo que hay muchas cosas que debías ahorrarte”, ha proseguido antes de subrayar que no se pueden hacer bromas por el aspecto físico ni la familia de nadie.

“Deberías aplicártelo a ti mima. No creo que a ti te hiciese gracia”, ha aseverado Bescansa antes de insistir en que “lo más adecuado” sería que se disculpase y no volviese a poner “ese estilo tan zafio de comunicación que degenera la política”.

Villalobos ha respondido de inmediato asegurando que se estaba sintiendo “reñida”: “Me hubiera encantado que cada vez que alguien próximo a tu partido haya dicho de mi cosas ofensivas de verdad hubiese dicho simplemente lo mismo que me has dicho a mí”.

“Jamás en la vida nadie en tu partido ha salido a decir algo así. Siempre me lo he tomado como algo que correspondería a lo que estaba haciendo. Lo he aceptado”, ha asegurado la exministra, que ha continuado cargando contra Bescansa: “Sinceramente, no eres tú la que puedes dar más ejemplo”. ”¿Que Iglesias se siente dolido? Pues lo siento señor Pablo Iglesias, no era mi intención”, ha dicho Villalobos lamentando que Bescansa la haya llamado “zafia”.