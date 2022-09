Lo hizo en su estreno en el US Open 2022 y lo ha vuelto a hacer en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Carlos Alcaraz ha vuelto a sorprender a comentaristas y espectadores con un golpe espectacular realizado ante Jannik Sinner en el partido de acceso a las semifinales.

Las reacciones de los espectadores que han trasnochado para ver el enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner no se han hecho esperar y los calificativos se quedan cortos: “Nos regaló el punto del año, no hay más que decir”; ”¡Este tipo se volvió loco!” o “Esto no existe ni en la Play Station” son solo algunas de las frases que han acompañado al punto ganador: