El 'dardo' de Carlos Alsina a Pedro Piqueras por lo que hizo en la entrevista a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue entrevistado este miércoles en Telecinco por Pedro Piqueras, presentador de Informativos Telecinco.

En ella, el jefe del Gobierno contestó a cuestiones sobre los escándalos financieros del rey emérito, Juan Carlos I, sobre los ataques que sufre su Gobierno y sobre las alianzas que le han permitido sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Una entrevista que aglutinó a 2.3 millones de espectadores, un 14% de share. Entre quienes vieron la entrevista, Carlos Alsina, presentador del programa Más de Uno de Onda Cero, quien se ha referido en su monólogo de hoy jueves a lo que sucedió en el plató de Informativos Telecinco.

Alsina ha mostrado su perplejidad por varios asuntos de dicha entrevista. Para empezar, que se anunciara con tan poca previsión. “La entrevista por sorpresa que añadió Sánchez ayer a su agenda”, definió.

Pero después, Alsina ha criticado a Piqueras con este comentario:

“Innovó el presidente en este género periodístico iniciando este nuevo formato que consiste en que él mismo se hace las preguntas. Piqueras le había preguntado por Bildu. [Se escucha parte de la respuesta de Sánchez]. Que el PP no asume la derrota electoral, es el resumen. “A su pregunta, que no me ha hecho, le diré”. Esto es Sánchez ya en plenitud. No sólo no contesta a las preguntas incómodas (anoche la verdad es que no las hubo) sino que se hace él preguntas aún más fáciles”.