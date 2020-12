Carlos Alsina, un "muro de hielo" del que nadie habla mal

Pese al madrugón, Alsina no duerme tanto como el resto de presentadores de su franja. Es incapaz de hacerlo. No se acuesta temprano, como él mismo contó en Onda Cero Barcelona cuando se incorporó a Más de uno: “Tengo una vida ordenada dentro del caos. Intenté acostarme muy temprano, pero fracasé. Igual es consecuencia de los todos los años que estuve haciendo La Brújula”, explicaba hace cinco años. Y así sigue siendo. No se va a la cama antes de las once y media, aunque para compensar se echa una buena siesta.