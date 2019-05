Carlos Bardem, contundente en Twitter: "Fran Rivera es la demostración..."

Fran Rivera se ha convertido en tendencia en Twitter tras sus declaraciones en Espejo Público en referencia al suicidio de la empleada de Iveco, que se quitó la vida tras la difusión de un vídeo sexual.

El diestro ha asegurado que “la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro”.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre”, ha afirmado Rivera.

Estas declaraciones han convertido al torero en tendencia en España con miles y miles de comentarios.

Entre estos mensajes ha destacado el de Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, y el del actor Carlos Bardem, hermano de Javier Bardem, que ha cargado contra el torero por su intervención en Espejo Público.

“Fran Rivera es la demostración de que ser un machote no tiene nada que ver con ser un hombre, uno de verdad”, ha escrito.