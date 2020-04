Carlos Bardem: "Es mucho más humano aliviar con el humor que hacer política con los muertos"

¿Por qué esa tirria de la ultraderecha a la cultura?

La crítica no es la primera de la ultraderecha a las ficciones españolas. De hecho, la pasada semana Vox se refería utilizaba la demagogia para tachar a la gente de la industria como ‘titiriteros’: “España puede vivir sin sus titiriteros, pero no sin sus agricultores y ganaderos”.

¿Se puede hacer humor con el coronavirus?

Marqués: “Claro. El humor se está haciendo desde que empezó esto, con los memes en redes o los vídeos que nos llegan a todos a WhatsApp. Además, hay programas diarios que también lo hacen, como Late Motiv o El intermedio, y no pasa nada. Hemos hecho ficción con un respeto absoluto y no tiene nada que ver con ofender. No estamos tocando la enfermedad, que me parecería horroroso, hablamos de la gente que está encerrada en casa, de la convivencia. Entiendo que no pueda gustar después de verlo, pero no estamos haciendo ninguna burla”.