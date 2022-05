Carlos de Inglaterra da un paso al frente dejando claro que tiene un gran reto por delante

WPA Pool via Getty Images

WPA Pool via Getty Images

Por primera vez en 59 años, Isabel II no ha presidido la apertura del Parlamento británico, pronunciado su tradicional discurso frente a los diputados de la nación. Los problemas de salud y movilidad a los que se enfrenta en los últimos tiempos han hecho que el príncipe Carlos haya tenido que sustituirla , dando un paso al frente como heredero al trono británico.

En este acto tan relevante para él, el príncipe Carlos no ha estado solo. El hijo mayor de Isabel II ha acudido acompañado de Camilla Parker y el príncipe Guillermo , una presencia que tiene todo el significado. “El príncipe Carlos trabaja muy bien el protocolo y se demuestra en que ha ido acompañado de su hijo, que será príncipe de Gales en un futuro. Está bien que lleve a su heredero para marcar la línea”, apunta Ruiz.

WPA Pool via Getty Images

WPA Pool via Getty Images

Para el experto, este tipo de apariciones del príncipe Carlos son importantes porque “tiene que mostrar ante la población que está preparado”. “Es algo que no ha hecho con la asiduidad que debería”, añade. Ruiz también señala que no se pone en duda la preparación del heredero porque “si siendo un septuagenario no está preparado...”, apunta que tiene un problema de percepción.