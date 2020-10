Carlos Herrera define con una palabra a Fernando Simón: esto quizá no se lo habían llamado nunca

El periodista Carlos Herrera se ha mostrado muy duro este lunes con Fernando Simón, al que ha calificado irónicamente de “Nostradamus” después de que el experto asegurase, días antes de que el Gobierno decretase el nuevo estado de alarma, que la situación con el coronavirus se estaba estabilizando.

“Fernando Simón, que ya es una caricatura. El 15 de octubre, no hace ni dos semanas, miraba los datos, los datos le miraban a él, y nos soltó este pronóstico de Nostradamus”, ha asegurado el presentador en su programa de la Cope.

A continuación ha dado paso a las declaración de Simón, por la que está recibiendo duras críticas en las últimas horas: “En principio, da la sensación de que sí podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización previa a un posible descenso que tendremos que valorar en los próximos días o semanas”.

“Como viajante en globo yo no niego que tenga futuro. Pero vamos, a los profetas desde luego no creo que los quite el trabajo, ¿eh?”, ha añadido Herrera.

El periodista ya criticó a Simón hace meses, aunque entonces subrayó que, al menos, el experto tenía una buena educación. ”Él y Salvador Illa son dos personas muy educadas. Hombre, comparándola con la basura que hay por ahí en medio...”, dijo en junio.

Entonces centró sus críticas en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Sánchez sabe que han sido millones los que han criticado la gestión de Illa y de Simón”, aseguró Herrera. “Ignorantes, dice. ¿Qué sabrán estos del virus? Mira que meterse con los que no vieron venir la pandemia teniendo todos los resortes de la Administración para hacer sus predicciones. ¡Mira que osar criticar a los que aseguraron que esto en España sería marginal! Cómo está el servicio, ¿eh?”, ironizó.