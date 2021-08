El hijo de Carlos Herrera hace 'trending topic' a su padre por lo que ha dicho de él en 'ABC'

Alberto Herrera, hijo del locutor Carlos Herrera, presentador de Herrera en COPE, ha convertido a su padre en ‘trending topic’ durante buena parte de este jueves por las declaraciones que ha hecho en una entrevista con el diario ABC.

En ellas, Herrera (hijo), de 29 años y sustituto de su padre en el programa de radio durante el verano, acusa a los jóvenes de victimizarse en exceso y asegura que pertenece a “la era de las mejores oportunidades”.

Cuenta cómo se fue a Australia con 22 años “con un dinero que tenía ahorrado” para dedicarse a “recorrer la costa australiana con una furgoneta y una tabla de surf”. “Te enamoras, te rompen el corazón, quieres salir corriendo. Quieres ver lo que no has visto. Quieres que el mundo no sea pequeño”, explica sus motivos para marcharse.

Después, afirma en dicha entrevista, se dio cuenta “de que es verdad que el trabajo dignifica, que te construye como persona”. Por suerte, él pudo dedicarse a lo que le gustaba, claro. “Volví y creé mi propia empresa de comunicación”, explica Herrera, quien reconoce que “en algunos casos” pudo encontrar clientes gracias a sus padres (Carlos Herrera y Mariló Montero).

Pero la frase que ha hecho que Herrera (padre) se haya convertido en ‘trending topic’ por culpa de Herrera (hijo) ha sido la siguiente: “Jamás pensé que iba a trabajar en la radio, y menos siendo el hijo de Carlos Herrera. Yo siempre había dicho que Michael Schumacher hay uno y el hijo estorbaba”.

Herrera (hijo) cuenta que “un día” a su padre “le falló un invitado en Radio Carlitos” y le entrevistó a él. “Y mi padre me dio una sección en el programa. Entonces me enganché a la radio. Fue instantáneo e inesperado. Nunca me lo habría imaginado”, insiste Herrera (hijo), que niega que el hecho de que ahora sustituya a su padre al frente del programa sea “nepotismo”. “Mi padre ni sabía que COPE iba a proponérselo”, afirma.

Palabras que no han evitado que en las redes hayan arreciado las críticas tanto para él como para su padre: