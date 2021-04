Con la música de la película de Superman de fondo y entonando la voz, el periodista Carlos Herrera, presentador de Herrera en Cope, se ha convertido en trending topic por rebautizar a Pedro Sánchez como ‘vacunator’.

“Damas y caballeros, ¡qué alegría, qué alboroto! Por fin, después de tanto tiempo de desorientación, tanto tiempo sin una referencia, tanto tiempo sin el calor de su palabra, sin que los pies se apoyaran bien en el suelo después de andar por barrizales, después de cruzar desiertos sin ni siquiera una gota de agua, ayer compareció.. ¡Vacunator!”, ha comenzado diciendo.

Todo ello después de que el presidente del Gobierno explicase este martes tras el Consejo de Ministros los hitos de la vacuna en los próximos meses, en los que espera que el ritmo de vacunación lleve a España a tener vacunada al 70% de la población a final de agosto.

Y Carlos Herrera, horas después, ha explotado: “Bajando de sus particulares cielos, con la capa anudada al cuello, tomó la palabra en la Moncloa. ¡Llegó Vacunator! Con su especialidad, esa gran especialidad que asombra a grandes y pequeños: la propaganda. Y con su mejor manejo de aquello que ha transformado en una auténtica maestría: el embuste. Llegó ‘Vacunator’. Es un mensaje, además, tranquilizador y de servicio público”.

“El presidente Sánchez está bien, ha sido visto de nuevo en la Moncloa, el encefalograma responde, no hay razón para preocuparse después de dos meses de desaparición”, ha proseguido.

Pero no se ha quedado ahí. Con ese mismo tono de burla, Herrara ha afirmado: ”¿Y ahora qué ha venido a decir ‘Vacunator’? Lo mismo. Lo mismo de siempre. Yo os salvo. Seré yo quien os vacune. Yo consigo las vacunas. Van a venir todas en tropel y uno a uno os vacunaré. Porque yo me arremango. Porque cuando yo me arremango, yo arreglo las cosas”.

El periodista ha calificado, de hecho, de “acto preelectoral” el anuncio de Sánchez al que ha criticado porque él no ha hecho gestiones para que lleguen las vacunas: ”Él sale cinco minutos antes de que lleguen en masa para que haya una conexión entre ambas circunstancias. Ya veremos si luego llegan en masa o no”.

Además, ha cargado contra Sánchez por haber anunciado por tercera vez “el principio del fin de la pandemia, que ha tenido el mismo éxito sanitario hasta ahora que el ‘salimos más fuertes’ en la economía”.

“Nuestro principio del fin se traduce en que España soporta uno de los cinco mayores excesos de mortalidad del mundo. Igual que el ‘salimos más fuertes’ se traduce en el mayor hundimiento económico del planeta y una destrucción de empleo que duplica la media europea. Pero en los mundos de ‘Vacunator’, en los mundos de Sánchez, todo es distinto. Donde usted ve marrón, su ‘sanchidad’ ve rosa”, ha afirmado.

Con estas palabras, Herrera se ha ido directo al trending topic de Twitter, donde muchos han rescatado otras palabras suyas de hace unos meses, cuando llamó “escoria” a partidos como Podemos, Bildu y ERC.

“Pudiendo haber buscado una solución algo más moderada, Sánchez ha optado por la escoria”, criticó.