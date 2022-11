Desde Qatar, donde está para seguir el Mundial de fútbol, Herrera ha afirmado que “lo normal” habría sido rectificar rápidamente la ley del sólo sí es sí. Pero ha enfatizado: “Pues, no, no, no han rectificado. Han preferido intentar canonizar a Irene Montero por una frase de una diputada de Vox en la que le dijo que su carrera política ha dependido de la promoción que le ha dado Pablo Iglesias, pero bueno ¿dónde está la violencia política ahí?”.