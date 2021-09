Carlos Herrera, 'trending topic' por lo que ha dicho sobre la manifestación de Chueca

El periodista Carlos Herrera se ha convertido este martes en trending topic por sus palabras sobre la manifestación de este fin de semana en el barrio madrileño de Chueca, donde un grupo de neonazis cantaron consignas en contra el colectivo LGTBI como “fuera maricas de nuestros barrios”.

Herrera ha calificado la marcha como “un esperpento” y ha subrayado que era autorizada. “Era una asociación vecinal para protestar contra la agenda 2030 que a la hora de la verdad se pasearon por Chueca diciendo barbaridades contra el colectivo homosexual. Barbaridades, salvajadas”, ha empezado diciendo el periodista en su programa de la Cope.

Una vez dicho eso, ha mostrado sus dudas: “Yo, en fin, como otros, tengo serias dudas de la naturaleza real de esa manifestación nazi, pero nazi nazi nazi. Nazi del brazo estirado. Pero bueno, vamos a creer que eran efectivamente nazis de verdad”.

“Es decir, que el ’fuera maricas de nuestros barrios, con el atrezzo propio de todos estos... vamos a pensar que eran de verdad y no un atrezzo del enésimo bulo que alimenta el PSOE y Podemos para compensar el descrédito por episodios como el de Mondragón o para estigmatizar a sus rivales del centro derecha, porque de esto ya hemos visto unas cuantas eh”, ha afirmado.

Y para rematar, Herrera ha insistido: “Qué curioso que ese día de la manifestación de estos tíos, de estos nazis, no hubiera nadie de la gente antifascista que está presente en estas cosas y hacen frente. Eso es lo que a mí me hace... estos eran cuatro gatos y se han ganado la condenada de todos y de no ser por la delegada del Gobierno ni nos hubiésemos enterado de su existencia”.

La línea apuntada por Herrera va en la misma que la señalada por el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha acusado este domingo al PSOE de estar detrás de la marcha: “Apesta a cloaca socialista, no tengo ninguna duda”.

En declaraciones a los medios tras participar en una manifestación en Madrid del sindicato Solidaridad contra la subida de la luz, Abascal ha asegurado que los participantes en la marcha “no representan a ningún español” y los ha calificado de “banda de locos y fanáticos que va gritando barbaridades”.

Abascal ha comentado que ”últimamente” pasan “cosas muy extrañas” y aquí se ha referido a “los sobres con balas, a montajes como el de Malasaña y ahora una banda de locos, que no representa a ningún español”.

Las palabras de Herrera han provocado reacciones como estas: