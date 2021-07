Carlos Iglesias desmiente la noticia de su muerte con un genial vídeo de 13 segundos

El actor Carlos Iglesias, conocido entre otros papeles por dar vida a Benito en Manos a la obra, tuvo que desmentir este domingo la noticia de su fallecimiento después de que circulara la noticia.

Aunque la página web en la que apareció se define como un sitio “satírico” y pide que no se tomen las noticias en serio porque es “una broma”, Iglesias decidió aclararlo.

El actor de 66 años lo hizo con un genial vídeo de tan solo 13 segundos que publicó en sus perfiles de redes sociales.

“Hay un espabilado por ahí que va diciendo que acabo de fallecer. Estoy mayor, pero todavía no he fallecido, leches. No me matéis antes de tiempo, joder”, comentó en el vídeo Iglesias.