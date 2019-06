Nada más entrar y durante el bloque de las presentaciones, Latre hizo lo que todo el mundo preveía: imitar a Boris Izaguirre, otro de los personajes emblemáticos del programa de Telecinco.

“Pero mi amor, ¿tú crees?”, respondió a Furiase con el característico tono del venezolano. La actriz le había dicho que de pequeño era más guapo que siendo adulto. “Es que ahora somos contrincantes”, se excusó ella.

“Pero, ¿no me ves bello así con esta barbita? ¿Con esta barbita loca que me he dejado...?”, continuó el imitador mientras Sardá se partía de risa.

