Carlos Ríos, 'trending topic' por un comentario sobre un nuevo producto de Mercadona

El nutricionista Carlos Ríos, conocido en España por ser el fundador del movimiento Realfooding, se ha convertido en trending topic en Twitter por un comentario en una publicación en una cuenta que se dedica a subir las novedades de Mercadona.

La cuenta en cuestión ha subido un vídeo con un nuevo producto del gigante valenciano: unos palitos de galleta recubiertos de chocolate negro que valen 1,5 euros.

En esa publicación, Carlos Ríos ha puesto simplemente la palabra “ultraprocesado”. Algo que ha provocado que miles de personas hayan criticado en Twitter al nutricionista por ello.

La misma persona que ha compartido el tuit más difundido sobre el comentario de Carlos Ríos se ha querido explicar en mensajes posteriores y ha acusado al nutricionista de “generar culpabilidad en la gente, porque ni siquiera es un producto del que se pueda dudar si es ‘saludable’ o no”.

También ha compartido que Ríos ha ido poniendo en todas las publicaciones de Novedades Mercadona si el producto en cuestión es o no un ultraprocesado. En otro mensaje, la usuaria ha afirmado que “está bien educar a la gente nutricionalmente hablando, pero no hace falta que vayas producto por producto señalando qué es lo que se debe comer y lo que no y menos en cuentas que no son tuyas”.