Calviño anuncia a Carlos San Juan un plan de inclusión financiera para final de mes

FERNANDO ALVARADO / EFE El anciano impulsor de la campaña "Soy mayor, no idiota", Carlos San Juan, conversa con la ministra de Economía, Nadia Calviño.

No se lo esperaba, pero Carlos San Juan, el hombre de 78 años impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’ que reclama un trato “más humano” en los bancos, ya tiene garantías de que su lucha no ha sido en vano. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha avanzado a San Juan que tendrá para final de este mes un plan de “medidas eficaces” para la inclusión financiera.

Dicho documento contará con especial atención en los servicios en las entidades bancarias. Así lo ha prometido Calviño, frente al Ministerio de Economía, donde se encontraba Carlos San Juan atendiendo a los medios de comunicación tras el registro de las 600.000 firmas que ha obtenido en la campaña en change.org y la reunión que ha mantenido con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo.

“Esta es la aproximación que tenemos (de conclusión del plan) y vamos a hacer todo lo posible por resolver esto”, ha aseverado la ministra de Asuntos Económicos ante la sorpresa de Carlos, que no esperaba ser atendido por ella.