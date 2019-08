Carlos Saura: "Me preocupa del feminismo que empieza a nacer una especie de odio al hombre"

Después de diez años, el cineasta Carlos Saura, de 87 años, ha vuelto a la ficción tras terminar de rodar el musical El rey de todo el mundo. Este martes el diario El Mundo ha publicado una entrevista en la que Saura hace unas polémicas declaraciones del feminismo, convirtiéndose de esta manera en Trending Topic en Twitter desde primera hora de la mañana.

A pesar de afirmar que “la publicidad utiliza a la mujer como un objeto”, Saura prefiere no declararse feminista. “Ni machista ni feminista”, se declara, “estas nomenclaturas no me gustan demasiado”. Lo que reprocha es “que cometan los mismos errores que los hombres”. “Yo pensaba que si las mujeres llegaban al poder iban a ser como más suaves. Pero, ¡claro! ¡Ahí estaba la Thatcher! Son feroces, peores que los hombres o iguales”.

“Lo que me preocupa ahora del feminismo y, te lo digo en serio porque lo veo, es que empieza a nacer una especie de odio al hombre. Eso me parece tan preocupante como lo contrario. Aparecen cada vez más chicas lésbicas porque entienden que es mucho más fácil tener placer sexual con mujeres que no con hombres que van a ser un problema. Esto es una cosa de la que no se habla demasiado, pero yo creo que es un problema. Es verdad que hay muchas bestias, asesinos e hijos de Satanás, por supuesto, pero también hay otros que no lo son. Del hombre normal que tiene un respeto por la mujer no se habla”, ha aseverado.

Estas son algunas de las críticas que ha recibido en Twitter: