Carlos Sobera larga a un comensal de 'First Dates': "Nos has echado mierda encima"

No llegó a tenerla, porque en ese momento el presentador sacó una tablet y le mostró un vídeo. Se trataba de una recopilación de hasta cuatro ocasiones más en las que se había acudido al programa, con distintas apariencias y nombres.

También contó que no se consideraba bisexual pero que no le importaba si su cita era chico o chica y que lo que buscaba era una “aventura”.

El invitado, David, con melena, gafas rojas y perilla tricolor, sorprendió nada más presentarse por su voz aflautada. “Es una patología poco frecuente en los hombres. Se llama puberfonía o falsete mutacional y a mí me tocó la lotería, porque es en uno de cada 300 o 400 mil hombres”, dijo al ser preguntado qué le pasaba.

No pasó de la barra. Carlos Sobera invitó a marcharse a uno de los comensales de First Dates en el programa emitido este martes tras descubrir quién era.

“Soy yo. Estaba esperando este momento”, reconoció al verse desenmascarado. “Aunque me veas sonriendo, no te estoy vacilando, Carlos”, añadió.

″¿Qué te pasa, Jesús [supuestamente, su nombre real]?”, le preguntó Sobera, a lo que la respuesta fue “no lo sé”.

Ahí comenzó la reprimenda del presentador, que sin levantar el tono le cantó las cuarenta: “Cuatro veces aquí, engañándonos... Que el problema no es que nos engañes a nosotros, que eso no va a ningún sitio, el problema es que la gente que viene a citarse contigo viene buscando el amor de verdad”.

“Salvo que estuvieras enfermo, no tienes ninguna justificación”, agregó. Calificó de broma de mal gusto lo ocurrido y le pidió que parara, para no tomar más el pelo ni a los comensales que acudían con buena intención ni a los trabajadores del programa. “Lo único que has hecho es echarnos mierda encima con tu actitud”, le recriminó. Tras esto, le invitó a marcharse y le acompañó hasta la puerta.