Carlos Sobera lanza una pullita a 'Masterchef' en pleno directo de 'Supervivientes'

Sin quererlo ni beberlo, este miércoles en el programa Tierra de nadie (Cuatro), la emisión de Supervivientes presentada por Carlos Sobera, se coló Masterchef (TVE), con pullita incluida.

A este programa asistió la prima de Colate Vallejo-Nágera, Paloma, que conectó con él en directo para conocer su estado de salud tras la rotura de clavícula que sufrió la semana pasada. Hasta ahí todo normal, excepto porque ella no pudo evitar hablar de la hermana del superviviente, Samantha Vallejo-Nágera, parte del jurado del talent culinario.

“Samantha no ha podido estar porque está en otras cosas, en la final”, dijo Paloma para justificar la ausencia de su familiar. Sobera no pasó por alto esta referencia al programa de competencia directa, que estaba emitiéndose en ese momento, y mandó un recadito: “Has hecho publicidad de otro programa, al que, por cierto, no le va muy bien en audiencia”.

Esta pullita a la competencia directa del reality está fundamentada ya que Supervivientes: Tierra de nadie ha estado las últimas semanas hasta cuatro puntos de share por encima de Masterchef.