Carlos Sobera ('First Dates') recuerda el problema de salud que sufrió: "Casi me lleva al otro barrio"

El presentador de First Dates y de reality de Mediaset Supervivientes, Carlos Sobera, se ha sincerado en la web de Uppers y ha revelado algunos de los momentos más duros de su vida.

El vasco, que ha reconocido que de pequeño quería ser actor y que incluso pensó en convertirse en cura antes de sacarse la carrera de derecho, ha definido a sus compañeros de First Dates como su segunda familia. Pero el momento de mayor emoción ha sido cuando le ha tocado hablar de su mujer, Patricia, con la que lleva 15 años.

“Fue un amor a primera vista y después me fui enamorando hasta las trancas. Cuando la conocí cumplí todos mis sueños”, ha afirmado, antes de hacer una reflexión: “Es verdad que cuando te pasan cosas tan buenas, algo tiene que fallar porque no puede ser todo tan hermoso”.

En 2019, tanto Sobera como su familia pasaron momentos duros debido a dos graves problemas de salud. “Me tocó una fístula y casi me lleva al otro barrio. A mí mujer es la que le dicen que me iban a subir a quirófano, pero que no sabían si iba a salir porque me podía morir en 24 horas”, ha relatado.

El otro momento fue a la inversa, ya que le tocó sufrirlo a su mujer. El presentador, que estaba grabando First Dates, fue avisado de que Patricia había tenido un pequeño mareo. “Me dijeron que había tenido un pequeño derrame y que la estaban mirando. Cuando llego a la habitación y me la encuentro semiinconsciente, me pegó un bajonazo tremendo”, ha detallado Sobera, quien ha resumido todo con tres palabras y casi lágrimas en los ojos: “Se pasa mal”.

“Es muy joven y me acojoné mucho”, ha concluido visiblemente emocionado. Desde entonces, tienen la filosofía de carpe diem, ya que la “vida se va en un instante”.