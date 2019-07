Carlos Sobera, sobre uno de los momentos más duros de su vida: "Estuve a punto de morir"

Carlos Sobera está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. El presentador de First Dates (Cuatro) y Volverte a ver es uno de los conductores de la última edición deSupervivientes (Telecinco), concretamente de la emisión Tierra de nadie. Pero no todas las rachas han sido buenas.

El pasado verano el presentador compartió con sus seguidores en Instagram un problema de salud que sufrió y que le obligó a ser operado: una infección bacteriana provocada por una complicación con una fístula.

Este miércoles, en una entrevista publicada este miércoles en la revista Lecturas, Sobera ha dado más detalles sobre lo que le ocurrió y sobre las complicaciones que le supuso la diabetes, enfermedad con la que lidia desde 2012. “Entré en el hospital pensando que era una hemorroide y me operaron de emergencia. Me acojonaron”, cuenta.

“Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagera”, detalla el presentador que tuvo que seguir un protocolo especial por tener diabetes tipo 2. “Me dijeron que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas [...] A mi mujer le dijeron que tenía que estar preparada para todo”, confiesa.

A pesar de la alerta, todo salió bien. “A los cuatro días estaba en casa, tuve suerte”, señala el presentador que días después de la intervención compartió un vídeo en el que explicaba lo sucedido.