Carlota Corredera da explicaciones tras las duras críticas en 'Sálvame': "A lo mejor me excedí..."

Carlota Corredera se ha vuelto a encontrar con el maestro Joao en GH Vip. La presentadora de Sálvame ha subido, como cada miércoles, a la casa de Guadalix de la Sierra para hablar con los concursantes nominados.

La televisiva se convirtió en tendencia el pasado mes de octubre tras negarle dos besos al maestro Joao en la primera visita que hizo a la casa de Gran Hermano. Un gesto que le valió numerosas críticas en redes sociales.

″¿No te puedo dar un beso?”, preguntó el concursante. “Creo que no”, respondió tajante ella. Ahora, más de un mes después, Corredera se ha vuelto a encontrar con el maestro Joao, nominado junto a Adara.

Antes de empezar la entrevista, la presentadora ha querido explicarse ante el concursante.

“Sé que te quedaste un poco chafado después de la primera vez que coincidimos y yo quiero decirte que a lo mejor me excedí en ofrecer un perfil profesional. Yo no soy familia vuestra, no soy vuestra amiga...”, ha empezado diciendo Corredera mientras Joao escuchaba atentamente.

Y se ha excusado: “Yo quería dar un perfil profesional y por eso me salió decirte... quería marcar distancias y por eso dije que no quería darte un beso. Lo que quería era no desestabilizarte y no darte información pero ahora te digo que si quieres ese beso te lo doy”.

“Me consta que no lo pasaste bien y eso es lo último que quiero”, ha sentenciado.