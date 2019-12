Carlota Corredera estalla en 'Sálvame': "No te permito que me manipules"

Sálvame ha vivido una tarde un tanto tensa. Carlota Corredera, presentadora este viernes del espacio televisivo de Telecinco, ha tenido un encontronazo con Kiko Matamoros a cuenta de las relaciones de pareja.

En el show de Mediaset los tertulianos hablaban de la relación de pareja entre Adara Molinero y Hugo Sierra. La ganadora de GH VIP ha mantenido una relación con Gianmarco Orestini, también concursante, teniendo pareja fuera de la casa.

Molinero y Sierra, además, acaban de ser padres de un niño llamado Martín. En ese contexto, Corredera ha asegurado que en las relaciones te puedes equivocar al elegir novio pero no al elegir padre. Es decir, la presentadora considera que una pareja puede ser pasajera pero un padre lo es para siempre.

Esa frase ha enfadado a Kiko Matamoros, que ha asegurado que parece que los hombres no pueden ser buenos padres. “Lo que estáis diciendo es que somos unos ceporros como padres”, ha apostillado Matamoros.

“No te permito que me manipules. Me parece que es mucho más difícil encontrar un padre para tus hijos que una pareja. ¿Te he dicho a ti algo? ¿Te he juzgado como padre? ¿Te he juzgado como marido?”, ha respondido Corredera.

“Parece que estamos incapacitados para ser padres”, ha añadido Matamoros. “Me gustaría que no se nos fuese la cabeza”, ha respondido la presentadora. Y ha sentenciado: “Tú te puedes equivocar muchas veces de pareja, pero como te equivoques con el padre de hija serás una desgraciada”.