Carlota Corredera llama a Jorge Javier en su día libre y se lleva el corte de su vida

Tensión inesperada en la tarde del viernes en Sálvame. Carlota Corredera ha llamado por teléfono a Jorge Javier Vázquez en pleno directo y la respuesta del presentador catalán no ha sido la que ella esperaba.

“Jorge, soy Carlota, estás en directo pero es para hacerte una pregunta súper rápida”, le ha dicho Corredera a su compañero, que ha respondido de forma brusca. “No, regular, en dos minutos”, ha dicho él.

“Pues hacemos una cosa llámame tú cuando termines y te cuento lo que ha dicho Sylvia Pantoja de ti que vas a flipar”, le ha dicho entre risas Corredera, pero él no estaba para bromas.

“Uy, no, no, qué va, estoy desconectando y me da igual”, ha respondido Vázquez. “Bueno pues si te da igual, ya te enterarás cuando dejes de desconectar pero que sepas que no es bonito”, le ha insistido ella.

Y la situación ha ido subiendo de tono. “Escucha una cosa, ¿si sabías que estaba desconectando para qué me haces esta putada?”, le ha preguntado molesto Vázquez.

“Vale pues perdóname”, le ha pedido Corredera. “Pues no lo sé, adiós”, ha sentenciado el presentador, que estaba en su día libre después de haber presentado Sálvame varios días de esta semana y Supervivientes el jueves.