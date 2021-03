Carlota Corredera responde con claridad en 'Sálvame': “Yo no opinaría así nunca de su trabajo"

Unas declaraciones que han llegado hasta el plató de Sálvame, donde Carlota Corredera, presentadora este lunes del espacio televisivo de Telecinco, ha respondido.

“Yo no opinaría así nunca de su trabajo y además creo que trabaja en una serie que compite con nosotros. Lo que quiero decirle a esta chica, a esta joven actriz, es que yo creo que tiene toda la libertad para que no le guste nuestro programa, creo que no hace falta cargar así las tintas con nosotros y yo, desde luego, no te borraría ni a ti ni a la serie en la que trabajas ni la película por la que has estado nominada”, ha empezado diciendo la presentadora del show vespertino de Mediaset.

Corredera ha defendido que “hay sitio para todos” y ha instado a Usero a no ver el programa si no le gusta porque “no hay nada más democrático que la televisión”: “Hay cada vez más canales, más plataformas, se puede ver televisión en streaming y que cada uno elija lo que quiera ver”.

“Siempre digo lo mismo, cuando habláis en esos términos del programa no nos estáis haciendo daño a nosotros, estáis ofendiendo a la gente que elige Sálvame para entretenerse”, ha proseguido.

Y ha sentenciado: “Yo nunca juzgaría tu trabajo como has hecho juzgando el nuestro. Te deseo mucha suerte, no has podido ganar este sábado pero te deseo mucha suerte”.