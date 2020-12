Carlota Corredera estalla al oír esta frase sobre violencia machista: "Poco ayudamos, Montero"

Tenso momento en ‘Sálvame’ a cuenta de la violencia de género. La presentadora, Carlota Corredera, y un colaborador, Antonio Montero, se han enzarzado en una encendida conversación sobre los límites de qué es y qué no es violencia machista. En la polémica, que ha durado varios minutos, también han participado otros miembros del equipo como María Patiño o Antonio David Flores.

El enfrentamiento ha llegado a raíz de la intervención de Geles Hornedo, experta en la materia, que trataba de explicar la ‘pirámide de la violencia sexista’. Este concepto se sustenta en una base que acoge “las formas sutiles de violencia”: “humor sexista, controlar a tu pareja y aquí los jóvenes tienen que saberlo que esto también es violencia, la publicidad sexista...”.

En ese momento intervino Montero: “Perdona, ¿y si es la mujer la que controla a su pareja también es violencia de género?, porque me interesa este tema y te aseguro que son más las mujeres que controlan los móviles...”. Su comentario tampoco concluye porque aquí le corta la presentadora.

“Ay, Antonio, yo es que no puedo. Es que me niego. No, la vida no es así (en un cruce de comentarios con Montero), no es así. A mí lo que me desespera es que llevemos un año con ’M de Mujer’ (la sección del programa) y parezca que prediquemos en el desierto. La violencia de género no tiene víctimas mortales hombres, ¿te puede entrar en la cabeza?, ¿podéis respetar a las víctimas?, ha espetado muy enfadada Carlota Corredera.

“Pero si eres tú la que estás diciendo que controlar a tu pareja es violencia de genero. No he dicho nada de que maten a nadie”, ha protestado Montero.

“Antonio, cuando una mujer controla a tu pareja esa pareja no acaba muerta, ¿vale, vale... o no lo conseguimos entender?”, ha sido la inmediata contestación de Corredera.

Poco después, le ha dirigido otra reflexión muy directa: “Poco ayudamos, Montero, con mensajes de ‘controlan más las mujeres que los hombres’. Si nosotros como sociedad no tenemos empatía con las mujeres maltratadas... y que las mujeres controlen los teléfonos de sus parejas no lo está negando nadie, pero eso no acaba en asesinato”, ha rematado.