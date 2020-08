Carme Chaparro comparte el indignante episodio que vivió en un tren: "Eran bombas de relojería andantes"

Uno de estos comportamientos incívicos es el que pudo observar Carme Chaparro en un viaje en tren este fin de semana y que ha plasmado este lunes en su columna en Yahoo! Noticias . Según cuenta, un grupo de jóvenes se subió al tren armando jaleo y ensuciando el vagón, pero eso no era lo peor: ninguno de ellos llevaba la mascarilla puesta.

“Una pareja de ancianos sentada a mi lado me miró con miedo. No hizo falta que me dijeran nada. Eran personas de riesgo. Si alguno de esos adolescentes en pleno estallido hormonal tenía la covid-19 y les contagiaba, iban a pasarlo muy mal. Y en un tren cerrado, con tan poco espacio y sin ventilación, un enfermo sin mascarilla podía convertirse en un peligro mortal”, detalla.

Entonces, la periodista cuenta que pasó del enfado al miedo. Eran mucho más numerosos que el resto de pasajeros y los antecedentes violentos de grupos de jóvenes a los que se le llama la atención por no tener la mascarilla les animó a permanecer callados.

″¿Qué podemos hacer los ciudadanos en casos así? Sólo bajar la cabeza y marcharnos. Pero de aquel tren no podíamos irnos. ¿Teníamos que asumir el riesgo? No había más opción que esa. No podemos pedir héroes. Ni intentar serlo nosotros. Pero los brotes empiezan así. Los muertos empiezan así. Con niñatos maleducados como los del tren. Con personas inconscientes. Con gente olvidadiza”, añade.

La periodista señala que “no es un verano normal” y que las imágenes compartidas en redes sociales no son para nada ejemplares con las medidas sanitarias.

“Es fácil meterte en la burbuja y olvidarte de los meses de confinamiento, de los muertos, de los que aún siguen muriendo, de los sanitarios que se juegan la vida, del hundimiento económico del país. Yo misma a veces tengo que volver a casa porque me he olvidado la mascarilla. El cerebro no puede con tanto horror y nos protege dándonos una falsa sensación de seguridad”, detalla.

Chaparro concluye señalando que “el virus sigue ahí fuera”. “Esperándonos. Sigue matando. Sólo serán unos meses. ¿Qué es este pequeño lapso de tiempo —hasta que haya una vacuna— a cambio de nuestras vidas?”, detalla.