Carme Chaparro revela el episodio de acoso que vivió en un concierto hace unos días

″¿Qué teníamos que haber hecho? Era imposible quitárselo de encima. Tuvimos que aguantarlo todo el concierto. Bah, es sólo un pesado, diréis muchos, no os iba a hacer nada. Pues no, no sólo es un pesado, es un hombre que no nos dejó disfrutar del concierto, que se acercaba a nosotras hasta una distancia íntima que nos hizo sentir mal, que nos hablaba al oído lanzándonos su aliento asqueroso, que nos hizo sentir inseguras porque nunca sabes hasta dónde van a llegar. Nunca sabes hasta dónde se van a atrever. O qué son capaces de hacerte”, ha reflexionado Chaparro.