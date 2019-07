Martínez le recriminó las valoraciones: “El problema es que en su pregunta sí que las introduce y están fuera de lugar. Le voy a explicar, este juicio ha pasado por tres tribunales y ninguno ha cuestionado ni mi forma de defender ni lo que se manifestó. Por tanto, no diga que yo he hecho algo en contra de la norma y en contra de poder participar en cualquier acto en el que se hable sobre agresiones sexuales”.

“Le estoy haciendo la pregunta, no me falte al respeto. Soy periodista y mi trabajo es preguntar”, elevó el tono Chaparro.

La periodista le preguntó si se ve capacitado para hablar en un curso sobre agresiones sexuales. “Sabes qué pasa, el problema en primer lugar es que la primera que no está preparada para valorarlo es usted”, replicó el abogado provocando la sorpresa en el plató.

Agustín Martínez se ha enfrentado también a Fallarás: "Que no se te note el color" #CuatroAlDía102 https://t.co/dUGlR8UPr2

El abogado no se quedó ahí y continuó: “No hay ningún problema, porque yo mañana puedo acusar de un delito de agresión sexual y no tendría ningún problema. Usted está presuponiendo que yo tengo conceptos que usted desconoce, yo solo aplico la ley. Si pregunta de forma neutra, yo contesto de forma neutra, pero no lo está haciendo. Y nada más lejos que faltar al respeto, lo que hizo el ministro conmigo”.

Chaparro se defendió y le dijo que no le había faltado al respeto y que solo le había hecho una pregunta. En ese momento, Martínez le cortó: “Y a usted no le gustó”.

Al final, la presentadora tuvo que dar paso a sus compañeros para suavizar la tensión.