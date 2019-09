Carme Chaparro, tras la última polémica de la reina Letizia: "¿Qué bronca ni qué bronca?"

La reina Letizia ha sido noticia este viernes tras un incidente con uno de sus guardaespaldas a la salida de un acto en Sevilla.

La monarca ha saludado a las decenas de personas que se agolpaban tras una valla y, al no percatarse de un desnivel, casi tropieza.

Letizia miró a quien tenía cerca: uno de sus escoltas. Y le llamó la atención. En las imágenes se puede escuchar con claridad cómo se acercó a él y le dijo: “No me has avisado del escalón y casi me mato”.

Unas imágenes que están recibiendo críticas en redes, donde la reina ha sido tendencia en la tarde del viernes.