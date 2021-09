Carme Chaparro se pronuncia claramente y señala a Vox tras la última agresión homófoba

Esto ha provocado numerosas reacciones. Entre ellas la de la periodista Carme Chaparro , quien no ha dudado en señalar directamente a Vox en su blog de Yahoo . En un artículo titulado Vox y los gays: cuando regalas lanzallamas a tus hordas, lo raro sería que no prendieran fuego, Chaparro reflexiona sobre la relación entre el partido de ultraderecha y el aumento de agresiones homófobas a través de frases de diversos políticos del partido que lidera Santiago Abascal.

A lo largo del texto, la periodista emplea en repetidas ocasiones una de las palabras más asociadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: libertad.

“Libertad es llegar sana y salva a casa. Sano y salvo también. Libertad es no tener miedo. Poder caminar sola de noche. Poder caminar solo a la hora que sea. Libertad es que nadie dirija contra ti discursos de odio, cualquier eslógan que predique o insinúe que el colectivo al que perteneces no es igual que los demás. O no tiene los mismos derechos”, empieza reflexionando la presentadora.

“Libertad es ser homosexual y no pasar miedo. Libertad es ser homosexual, tener 20 años y poder llegar a tu casa, en pleno centro de Madrid, con total tranquilidad”, afirma la periodista en alusión a la agresión conocida este lunes.

“El resultado directo de no poner freno a los discursos de odio es lo contrario a la libertad. Es que este domingo un joven reciba una paliza a las puertas de su casa, por ocho homófobos ultras, que le han cortado el labio y le han acuchillado en el muslo la palabra maricón mientras le gritan maricón asqueroso comemierda. A plena luz del día, en el centro de la -eso dicen- capital de la libertad”, continúa.

“Cuando regalas lanzallamas a tus hordas, lo raro sería que algunos de los más radicales no los usaran para prender fuego”, señala y, justo después, recuerda algunas frases homófobo realizadas por políticos de Vox: “Si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos” o “cada uno su orientación sexual en su casa y en su cama”.